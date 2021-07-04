Лайнер Singapore Airlines экстренно сел в Домодедово из-за инсульта у бортпроводника

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Фото: Depositphotos/Senohrabek
Трансконтинентальный лайнер Singapore Airlines, следовавший из Копенгагена в Сингапур, совершил экстренную посадку в Домодедово из-за инсульта у бортпроводника. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
"После вхождения в воздушное пространство России, через которое лайнер должен был проследовать транзитом, с диспетчерами связался командир и сообщил, что у одного из членов экипажа, бортпроводника, случился гипертонический криз. Диспетчеры предложили изменить курс и посадить самолет в Москве", – отметил источник.
Посадка прошла успешно. Пострадавшего встретила бригада реаниматологов, его госпитализировали.
Ранее в подмосковном лесу совершил аварийную посадку легкомоторный самолет. Согласно предварительной информации, два человека пострадали.
Также сообщалось, что пассажирский самолет, вылетевший из Чехии, совершил экстренную посадку в Хорватии. Борт сел в городе Сплит после информации о минировании.
Лайнер Singapore Airlines совершил экстренную посадку в Домодедово
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