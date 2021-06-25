Самолет из Чехии совершил экстренную посадку в Хорватии

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Пассажирский самолет, вылетевший из Чехии, совершил экстренную посадку в Хорватии. Борт сел в городе Сплит после информации о минировании. Об этом сообщает РИА Новости.

"Борт проверяют", – заявили в МВД Хорватии.

Ранее самолет SSJ-100 совершил вынужденную посадку в аэропорту Краснодара из-за технических проблем. Представители экстренных служб уточнили, что причиной аварийной посадки стал отказ газовой турбины.

