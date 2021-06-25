ИКАО рассмотрит промежуточный доклад по борту Ryanair 28 июня

02:22
Фото: depositphotos/mazzzur
Совет Международной организации гражданской авиации приступит к рассмотрению рабочего документа по инциденту с воздушным судном ирландской авиакомпании Ryanair 28 июня. Ранее это планировалось сделать в пятницу, 25 июня.
Об этом сообщил представитель России в ИКАО Сергей Гудков, передает ТАСС. Он отметил, что созданная комиссия пока не может приступить к расследованию, поскольку еще не получила все необходимые для этого материалы.
Ранее в заявлении на своем официальном сайте ИКАО выразила обеспокоенность вероятным "насильственным разворотом" борта и призвала все заинтересованные стороны к сотрудничеству. На незапланированном заседании Международной организации гражданской авиации в конце мая Россия выступила за проведение честного расследования по факту незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.
23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Поводом стало сообщение о взрывном устройстве на борту. Позже выяснилось, что в самолете находился экс-главред белорусского оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич.
Минск опубликовал переговоры диспетчеров, которые велись на борту Ryanair
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: