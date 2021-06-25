ИКАО рассмотрит промежуточный доклад по борту Ryanair 28 июня

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Совет Международной организации гражданской авиации приступит к рассмотрению рабочего документа по инциденту с воздушным судном ирландской авиакомпании Ryanair 28 июня. Ранее это планировалось сделать в пятницу, 25 июня.

Об этом сообщил представитель России в ИКАО Сергей Гудков, передает ТАСС. Он отметил, что созданная комиссия пока не может приступить к расследованию, поскольку еще не получила все необходимые для этого материалы.

Ранее в заявлении на своем официальном сайте ИКАО выразила обеспокоенность вероятным "насильственным разворотом" борта и призвала все заинтересованные стороны к сотрудничеству. На незапланированном заседании Международной организации гражданской авиации в конце мая Россия выступила за проведение честного расследования по факту незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Поводом стало сообщение о взрывном устройстве на борту. Позже выяснилось, что в самолете находился экс-главред белорусского оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич.