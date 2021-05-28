ИКАО объявила о расследовании ситуации с посадкой самолета Ryanair в Минске

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Фото: Москва 24/Александр Горностаев
Международная организация гражданской авиации начнет расследование ситуации с экстренным приземлением рейса Ryanair в аэропорту Минска. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте ИКАО.
Организация выразила обеспокоенность вероятным "насильственным разворотом" борта, а также сообщила, что расследование проведет ее секретариат. Кроме того, ИКАО призвала все заинтересованные стороны к сотрудничеству.
"Совет также призвал все государства-члены ИКАО и другие соответствующие заинтересованные стороны сотрудничать в этом расследовании по установлению фактов в интересах обеспечения безопасности и охраны гражданской авиации", – говорится в заявлении.
По данным министра транспорта Ирландии Имона Райана, промежуточный доклад должны представить до 25 июня.
Ранее представитель России в ИКАО Сергей Гудков заявил, что в ходе незапланированного заседания Международной организации гражданской авиации РФ выступила за проведение честного расследования по факту незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.
23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Поводом стало сообщение о взрывном устройстве на борту. Позже выяснилось, что в самолете находился экс-главред белорусского оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич.
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