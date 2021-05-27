Эстония закрыла свое небо для белорусских авиакомпаний

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Правительство Эстонии запретило полеты лайнерам белорусских авиакомпаний в воздушном пространстве страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

Как заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, действия Белоруссии в ситуации с самолетом компании Ryanair представляют угрозу для мира и безопасности в регионе.

"С угоном пассажирского самолета, летевшего из Афин в Вильнюс, и арестом критикующего правительство журналиста и его девушки белорусский режим совершил акт государственного терроризма и должен взять на себя ответственность за эти действия", – подчеркнула политик.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.

В результате инцидента некоторые страны ввели частичный запрет полетов над Белоруссией. По словам президента страны Александра Лукашенко, западные страны слишком быстро среагировали на произошедшее.

Кроме того, авиакомпания "Белавиа" вынужденно отменила рейсы по 12 направлениям. Они затронули Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию и Россию.