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Политика

12:15

Лукашенко ответил на частичный запрет полетов над Белоруссией

политика за рубежом транспорт

Фото: depositphotos/Chalabala

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в Овальном зале Дома правительства, заявил, что запрет на полеты в республику, которые ввели некоторые страны, вызывает вопросы. Об этом сообщает агентство БелТА.

"Не успел самолет сесть в Минске, как посыпались написанные под копирку обвинения с Запада и запреты на полеты", – заявил глава республики.

По его словам, западные страны слишком быстро среагировали на события с самолетом Ryanair.

"Не нравится летать через безопасную Беларусь – летайте там, где угробили 300 человек", – сказал белорусский лидер.

Кроме того, Лукашенко заявил, что задержанный после посадки самолета Ryanair в Минске Роман Протасевич и его сообщники планировали устроить в Белоруссии бойню и кровавый мятеж.

Белорусский лидер попросил западных защитников Протасевича ответить, на какие спецслужбы он и его сообщница работали.

23 мая самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.

Позже стало известно, что на борту находились основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега, которая после задержания назвала себя редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси".

В связи с этим в Европарламенте призвали ЕС прекратить авиасообщение с Белоруссией. Действия местных властей охарактеризовали как "угон самолета".

В Сети появилось первое видео с экс-главредом NEXTA после задержания

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