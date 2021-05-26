Лукашенко ответил на частичный запрет полетов над Белоруссией

12:15
Фото: depositphotos/Chalabala
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в Овальном зале Дома правительства, заявил, что запрет на полеты в республику, которые ввели некоторые страны, вызывает вопросы. Об этом сообщает агентство БелТА.
"Не успел самолет сесть в Минске, как посыпались написанные под копирку обвинения с Запада и запреты на полеты", – заявил глава республики.
По его словам, западные страны слишком быстро среагировали на события с самолетом Ryanair.
"Не нравится летать через безопасную Беларусь – летайте там, где угробили 300 человек", – сказал белорусский лидер.
Кроме того, Лукашенко заявил, что задержанный после посадки самолета Ryanair в Минске Роман Протасевич и его сообщники планировали устроить в Белоруссии бойню и кровавый мятеж.
Белорусский лидер попросил западных защитников Протасевича ответить, на какие спецслужбы он и его сообщница работали.
23 мая самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.
Позже стало известно, что на борту находились основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега, которая после задержания назвала себя редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси".
В связи с этим в Европарламенте призвали ЕС прекратить авиасообщение с Белоруссией. Действия местных властей охарактеризовали как "угон самолета".
В Сети появилось первое видео с экс-главредом NEXTA после задержания
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