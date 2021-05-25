В Сети появилось видео с задержанной в Минске гражданкой РФ

Фото: телеграм-канал "Желтые СЛИВЫ"

Гражданка России София Сапега, задержанная в Минске, назвала себя редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", в котором публиковались личные данные сотрудников органов внутренних дел республики.

"Я являюсь редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", которая публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел", – заявила гражданка РФ на видео Telegram-канала "Желтые сливы".

Ранее стало известно, что задержанную в Белоруссии россиянку арестовали на два месяца. Она будет находиться под стражей в СИЗО КГБ. Как заявил адвокат девушки, ее подозревают в совершении уголовно-наказуемого деяния.

Известно, что российский дипломат уже провел встречу с Сапегой. В посольстве РФ заявили, что задержанная чувствует себя нормально, жалобы на некорректное обращение не высказывала.

София Сапега была задержана в Минске на 72 часа в связи с возникшими в отношении нее подозрениями. Девушка якобы совершила противоправные действия на территории Белоруссии в прошлом году.

Девушку задержали после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска. На борту лайнера также находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого также направили в СИЗО.