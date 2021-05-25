В МИД назвали причину задержания гражданки РФ в Минске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Россиянку Софию Сапегу задержали в Минске по подозрению в совершении преступлений в Белоруссии в августе – сентябре 2020 года. Об этом сообщили в МИД РФ.
Официальный представитель ведомства Мария Захарова рассказала, что белорусская сторона подтвердила задержание россиянки на 72 часа в связи с возникшими в отношении нее подозрениями. Сапега якобы совершила противоправные действия на территории Белоруссии в прошлом году.
"По истечении трех суток в отношении нее будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении", – подчеркнула дипломат.
24 мая российский консул встретился с родителями задержанной, рассказал о предпринимаемых посольством действиях и рекомендовал адвоката. Также российские дипломаты рассчитывают в ближайшее время получить консульский доступ к задержанной.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.
Студентка Европейского гуманитарного университета София Сапега летела вместе с Протасевичем. Вуз в Вильнюсе, где учится россиянка, направил запрос в посольство РФ с просьбой оказать ей консульскую поддержку.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о каких-либо правонарушениях со стороны россиянки Софии Сапеги, которая была задержана в Минске. По его словам, если к гражданке России не будет вопросов, в ближайшее время ее отпустят после выполнения всех процедур.
При этом первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман заявил о готовности защищать права задержанной.
Из-за инцидента некоторые европейские авиакомпании отказались от полетов над Белоруссией. Air France и Singapore Airlines предупредили пассажиров, что уже начали перестраивать маршруты полетов.
США привлекут к ответственности президента Белоруссии за инцидент с самолетом Ryanair
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: