Кремль не знает о каких-либо правонарушениях задержанной в Минске россиянки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кремль не обладает сведениями о каких-либо правонарушениях со стороны россиянки Софьи Сапеги, которая была задержала в Минске. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, если к гражданке России не будет вопросов, в ближайшее время ее отпустят после выполнения всех процедур.



"Мне неизвестно о такой информации. Поэтому я делаю оговорку, что если к ней нет вопросов в плане законности, то надеемся, что в ближайшее время, после выполнения всех необходимых процедур, она будет отпущена", – цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь Владимир Путина отметил, что для решения подобного рода вопросов есть оперативно работающие механизмы взаимодействия.

"Существуют Венские конвенции, кроме того, это наше Союзное государство", – уточнил Песков.

Также в Кремле рассказали, что не увидели опасности для россиян при посадке самолета в Минске.

"Если мы правильно понимаем, было сообщение о существовании определенной угрозы на борту. И в соответствии с международными правилами необходимые алерты были сделаны. То есть в целом могла бы быть угроза для жизни не только российских граждан, но всех людей, которые находились на борту", – уточнил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее сообщалось, что посольство РФ в Белоруссии получило уведомление о задержании россиянки Сапеги. Отмечалось, что в ближайшее время ожидается получение консульского доступа к задержанной.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.