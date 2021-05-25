Кремль не знает о каких-либо правонарушениях задержанной в Минске россиянки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Кремль не обладает сведениями о каких-либо правонарушениях со стороны россиянки Софьи Сапеги, которая была задержала в Минске. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, если к гражданке России не будет вопросов, в ближайшее время ее отпустят после выполнения всех процедур.
"Мне неизвестно о такой информации. Поэтому я делаю оговорку, что если к ней нет вопросов в плане законности, то надеемся, что в ближайшее время, после выполнения всех необходимых процедур, она будет отпущена", – цитирует Пескова РИА Новости.
Пресс-секретарь Владимир Путина отметил, что для решения подобного рода вопросов есть оперативно работающие механизмы взаимодействия.
"Существуют Венские конвенции, кроме того, это наше Союзное государство", – уточнил Песков.
Также в Кремле рассказали, что не увидели опасности для россиян при посадке самолета в Минске.
"Если мы правильно понимаем, было сообщение о существовании определенной угрозы на борту. И в соответствии с международными правилами необходимые алерты были сделаны. То есть в целом могла бы быть угроза для жизни не только российских граждан, но всех людей, которые находились на борту", – уточнил пресс-секретарь президента РФ.
Ранее сообщалось, что посольство РФ в Белоруссии получило уведомление о задержании россиянки Сапеги. Отмечалось, что в ближайшее время ожидается получение консульского доступа к задержанной.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.
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