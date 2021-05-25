В Генпрокуратуре заявили о готовности защищать права задержанной в Белоруссии Сапеги

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Права задержанной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги будут защищены, заявил первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Естественно, если речь идет о российской гражданке, то где бы ни посягали на ее права, везде государство будет защищать права российского гражданина", – сказал Буксман, отвечая на вопрос, готовы ли российские прокуроры в случае необходимости защищать права Сапеги.

Ранее сообщалось, что посольство РФ в Белоруссии получило уведомление о задержании россиянки Сапеги. Отмечалось, что в ближайшее время ожидается получение консульского доступа к задержанной.

23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.

Уточнялось, что Афины и Вюльнюс сами попросили Минск принять самолет. Позже стало известно, что на борту находился основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки.

