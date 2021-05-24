Посольство РФ получило уведомление о задержании в Минске гражданки РФ

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Посольство РФ в Белоруссии получило уведомление о задержании россиянки. Об этом сообщило российское диппредставительство в Facebook.

"Посольством был направлен соответствующий запрос в компетентные органы РБ по гражданке Софии Сапега. В настоящее время нами получено уведомление о ее задержании. Взаимодействуем по данному вопросу с белорусской стороной. В ближайшее время ожидаем получить консульский доступ к задержанной", – сказано в сообщении.

Ранее запрос посольства на доступ к гражданке РФ подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров.

23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.

Уточнялось, что Афины и Вюльнюс сами попросили Минск принять самолет. Позже стало известно, что на борту находился основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки.

