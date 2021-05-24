Генпрокуратура Польши возбудила дело после инцидента с самолетом Ryanair

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Генпрокуратура Польши возбудила уголовное дело по факту принуждения самолета Ryanair к приземлению в Минске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Государственной прокуратуры Польши Лукаша Лапчиньского.

Он подчеркнул, что разбирательство будет идти в направлении использования обмана и угрозы для захвата контроля над воздушным судном и лишения свободы его пассажиров.

23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Уточнялось, что Афины и Вюльнюс сами попросили Минск принять самолет. Позже стало известно, что на борту находился основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки.

Председатель комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберт Менендес вместе с коллегами из Великобритании, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Германии осудил белорусские власти после инцидента с самолетом Ryanair и задержанием основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. В совместном документе содержится призыв ввести запрет на все полеты над Белоруссией, включая полеты в страну и из нее.

В МИД Белоруссии отметили, что действия Минска полностью соответствовали международным правилам. Также там заявили о готовности принять экспертов и продемонстрировать все имеющиеся материалы, чтобы исключить инсинуации.

