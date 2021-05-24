В США и ЕС призвали запретить полеты над Белоруссией

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Фото: depositphotos/Chalabala
Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес вместе с коллегами из Великобритании, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Германии осудил белорусские власти после инцидента с самолетом Ryanair и задержанием основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный пресс-службой Менендеса.
В заявлении законодатели призвали Международную организацию гражданской авиации (ICAO) провести расследование данного инцидента.
"До проведения расследования мы призываем отстранить Белоруссию от организации и ввести запрет на все полеты над Белоруссией, включая полеты в страну и из нее", – говорится в документе.
Кроме того, авторы документа призвали страны НАТО и ЕС ввести санкции против руководства республики и приостановить возможности Минска использовать Интерпол и другие международные организации для атак на демократию в Европе.
Также в заявлении содержится утверждение о необходимости проведения в Белоруссии свободных выборов под наблюдением ОБСЕ.
"Мы призываем немедленно и без всяких условий освободить Романа Протасевича и всех других политзаключенных", – говорится в документе.
Ранее правительства Австрии, Германии, Польши и Литвы потребовали у белорусских властей немедленного освобождения Протасевича. C аналогичным заявлением в соцсети выступил статс-секретарь в МИД Германии Мигель Бергер, который также потребовал от белорусского кабмина объяснений в связи с посадкой самолета и задержанием оппозиционера.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился в Евросовет с просьбой ввести санкции в отношении белорусских властей.
Основатель признанного экстремистским белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич был задержан полицией в аэропорту Минска в воскресенье, 23 мая. Блогер летел на самолете компании Ryanair из Афин в Вильнюс, который следовал через территорию Белоруссии. Лайнер экстренно посадили в аэропорту Минска в связи с сообщением о "минировании".
Оппозиционный телеграм-канал Nexta публикует информацию о протестах в Белоруссии, а также планы по проведению массовых протестов в республике. В октябре 2020 года суд Центрального района Минска признал канал и его логотип Nexta экстремистскими материалами.
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