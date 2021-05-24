В аэропорту Минска сообщили детали экстренной посадки самолета Ryanair

Фото: ТАСС/STRINGER/EPA

Самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, сел в Минске после сообщения о "минировании". В минском аэропорту рассказали детали экстренной посадки воздушного судна, сообщает телеканал ОНТ.

По словам начальника смены аэропорта Максима Киякова, Минск оказался ближайшим городом, в котором самолет смог приземлиться согласно международным правилам.

"Командир принял решение сделать посадку у нас. То есть это было решение командира экипажа", – уточнил он.

Телеграм-канал "Пул Первого" сообщил, что после поступления сообщения о "минировании" Вильнюс и Афины попросили Минск экстренно принять самолет.

"По инструкции диспетчер должен предложить экипажу ближайший аэропорт. В момент поступления сообщения ближайшим был Национальный аэропорт "Минск", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что основатель признанного экстремистским белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич был задержан полицией в аэропорту Минска в воскресенье, 23 мая. Блогер летел на самолете компании Ryanair из Афин в Вильнюс, который следовал через территорию Белоруссии. Лайнер экстренно посадили в аэропорту Минска в связи с сообщением о "минировании".

Протест в связи с инцидентом выразили представители ряда европейских стран, среди которых Австрия, Германия, Польша, Литва и другие.