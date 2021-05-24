В МИД Белоруссии отреагировали на инцидент с самолетом Ryanair

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Действия Минска в ситуации с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair полностью соответствовали международным правилам, звучащие критические заявления европейских стран и структур являются поспешными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза.

23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Уточнялось, что Афины и Вюльнюс сами попросили Минск принять самолет. Позже стало известно, что на борту находился основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки.

В Белоруссии журналиста обвиняют по статьям об организации массовых беспорядков, организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и о совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности.

"Нет никаких сомнений, что действия наших компетентных властей также полностью соответствовали установленным международным правилам. На этом фоне, конечно, поражает поспешность откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур", – сказал Глаз.

Он уверен, что ситуация умышленно нагнетается.

Пресс-секретарь ведомства подчеркнул, что белорусская сторона готова принять экспертов и продемонстрировать все имеющиеся материалы, чтобы исключить инсинуации.

В МИД добавили, что на произошедшее с самолетом необходимо смотреть с точки зрения безопасности, которую удалось обеспечить в полном объеме.

Председатель комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберт Менендес вместе с коллегами из Великобритании, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Германии осудил белорусские власти после инцидента с самолетом Ryanair и задержанием основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. В совместном документе содержится призыв ввести запрет на все полеты над Белоруссией, включая полеты в страну и из нее.

На инцидент отреагировала латвийская авиакомпания AirBaltic, которая решила не летать над Белоруссией. В Минтрансе Латвии отметили, что ситуация с экстренной посадкой является неординарной и вызывает вопросы касательно безопасности полетов в воздушном пространстве Белоруссии.

