Латвийская AirBaltic решила не летать над Белоруссией после инцидента с Ryanair

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Литвийская авиакомпания AirBaltic решила прекратить полеты над Белоруссией после инцидента с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта Латвии Талиса Линкайтса.

"Наша национальная авиакомпания AirBaltic непрерывно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран. И уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Белоруссии в своих полетах", – заявил он и добавил, что позже соответствующие рекомендации выпустит агентство гражданской авиации страны.

Политик пояснил, что ситуация с экстренной посадкой является неординарной и вызывает вопросы касательно безопасности полетов в воздушном пространстве Белоруссии.

23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Уточнялось, что Афины и Вюльнюс сами попросили Минск принять самолет. Позже стало известно, что на борту находился основатель белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки.

