Силы ПВО ликвидировали 93 украинских БПЛА над регионами РФ минувшей ночью

Фото: министерство обороны РФ

В ночь на среду, 15 июля, российские системы противовоздушной обороны отразили атаку 93 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, дежурные расчеты ПВО уничтожили дроны над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.

Кроме того, дроны были ликвидированы над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что за сутки 14 июля на Московский регион летело 340 беспилотников. По его данным, силы ПВО нейтрализовали большую часть дронов на дальних подступах. При этом на подлете к столице было уничтожено более 50 украинских БПЛА.