Более половины россиян доверяют искусственному интеллекту

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Более половины граждан РФ (61%) в той или иной степени доверяют технологиям искусственного интеллекта (ИИ). Еще 29% респондентов сохраняют нейтралитет, а каждый десятый относится к нейросетям с недоверием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков Ozon.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 до 55 лет. Данные показывают значительный разрыв в восприятии технологии между поколениями.

Молодежь 18–24 лет демонстрирует наиболее высокий уровень полного доверия к искусственному интеллекту. В противоположность этому, россияне старше 45 лет чаще проявляют осторожность: именно в этой возрастной группе зафиксирована самая высокая доля тех, кто совсем не доверяет нейросетям.

Аналитики также выяснили, как именно жители страны применяют ИИ в повседневной жизни. Чаще всего к помощи алгоритмов прибегают для генерации контента: тексты, изображения и видео создают 52% опрошенных. Половина респондентов использует нейросети для перевода, а 45% – для поиска товаров.

Треть россиян сталкивается с ИИ в навигаторах и картах, каждый пятый – в играх и развлекательных сервисах. При этом в использовании технологий наметилось гендерное разделение: женщины отдают предпочтение созданию контента, тогда как мужчины чаще обращаются к ИИ за переводом текстов.

Ранее Госдума приняла базовый закон о поддержке развития ИИ. Документ будет регулировать отношения, которые связаны с разработкой, а также внедрением и применением больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта.