МВД будет аннулировать штрафы, выписанные из-за очередей на АЗС

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МВД России будет отменять административные штрафы водителям, которые получили их, находясь в очередях на автозаправочных станциях (АЗС). Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в MAX.

Ранее депутат Саратовской областной думы Денис Буланов направил запрос в региональное ГУ МВД с просьбой аннулировать штрафы автомобилистам, стоявшим в очередях. В ответе ему сообщили, что оснований для отмены постановлений нет.

По словам Волк, штрафы водителям были вынесены за нарушения правил остановки и стоянки. Эти два региональных комплекса фиксации ПДД по инициативе управления Госавтоинспекции Саратовской области прекратили работу с 1 июля.

Она добавила, что теперь в случае обращений граждан, которым были назначены штрафы за аналогичные нарушения, Госавтоинспекция МВД РФ будет рассматривать возможность отмены постановлений во всех региональных подразделениях. Решения будут приниматься с учетом "малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости".

В департаменте коммуникаций Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) ранее сообщали, что длинные очереди на заправках могут стать уважительной причиной для опоздания на работу. В случае претензий в ФНПР посоветовали обратиться в профсоюзную организацию, а также предоставить собранные документы и факты об инциденте.