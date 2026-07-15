Президент Южной Кореи продал единственную квартиру и остался без дома

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Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен продал свою единственную квартиру за 2,9 миллиарда вон (свыше 149,3 миллиона рублей) и остался без дома. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Yonhap.

Южнокорейский лидер выставил на продажу свое жилье, которое расположено в городе Соннам неподалеку от Сеула, в феврале 2026 года. Таким образом он хотел повысить доверие населения к реализуемым властями мерам по стабилизации рынка недвижимости.

В частности, правительство Южной Кореи призывает владельцев недвижимости продавать имущество, в котором они не живут, чтобы жилье освобождалось для других нуждающихся. Кроме того, предпринимаемые властями меры позволяют предотвратить использование квартир в качестве инвестиционного актива, что, в свою очередь, негативно влияет на стоимость объектов. Благодаря этим действиям доступность жилья повысится.

Президент Южной Кореи вместе со своей супругой, первой леди Ким Хэ Ген владел квартирой с 1998 года. На данный момент между покупателем и южнокорейским президентом заключена предварительная сделка. В скором времени будет подписано основное соглашение.

При этом издание уточняет, что президент вместе с женой живет в резиденции в сеульском районе Ханнамдон.

Ранее актер Кевин Спейси опроверг слухи, что остался без дома. Артист объяснил, что его слова об "отсутствии дома" были искажены, а ситуация – вырвана из контекста. Поясняя слова о том, что у него нет дома, Спейси заявил, что весь этот год практически беспрерывно работал, путешествуя туда, куда требуется по работе. В этот период он живет в гостиницах и снимает жилье через сервис Airbnb.

При этом в интервью артист также заявлял, что он глубоко сочувствует тем, кто действительно оказался на улице или в тяжелой финансовой ситуации, но сам к их числу не относится.

