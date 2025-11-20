Форма поиска по сайту

20 ноября, 16:31

Шоу-бизнес
RadarOnline: актер Кевин Спейси стал бездомным после многолетней "отмены"

Актер Кевин Спейси стал бездомным после многолетней "отмены"

Фото: ТАСС/EPA/ETTORE FERRARI

Актер Кевин Спейси потерял дом и вынужден жить в отелях после своей многолетней "отмены", пишет RadarOnline.

По данным издания, несмотря на оправдание Спейси, его жизнь скатилась к небольшим выступлениям для желающих. Сам актер заявляет, что вернулся туда, откуда и начинал.

"Я надеюсь, что в какой-то момент, если дела продолжат улучшаться, я смогу решить, где хочу снова обосноваться. Я живу в отелях, снимаю жилье через Airbnb, езжу туда, где есть работа", – поделился Спейси.

При этом финансовое состояние Спейси остается весьма плачевным.

В 2017 году актера отстранили от роли в сериале "Карточный домик" из-за предъявленных ему обвинений в харассменте. Через несколько лет присяжные нью-йоркского суда признали Спейси невиновным по делу о сексуальных домогательствах.

Ранее полиция США задержала актера Майкла Питта по обвинению в сексуальных домогательствах и насилии в отношении своей бывшей подруги. Четыре инцидента произошли в период между апрелем 2020-го и августом 2021 года. Адвокат Питта Джейсон Голдман назвал обвинения "неподтвержденными словами неуравновешенного индивида".

