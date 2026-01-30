В театре "Шалом" пройдет первый актерский стендап

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый актерский стендап-вечер пройдет в зеленом кафе театра "Шалом" 16 февраля. Он станет частью офф-программы "ЦИМес", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сквозной темой выступления будет актерский лайфстайл: рабочие ситуации, нелепые моменты и закулисные секреты, страхи и радости. Ведущим вечера назначен Антон Ксенев. Он рассказал, что стендап станет эксклюзивным юмористическим шоу на 60 человек и возможностью увидеть любимых артистов в новом амплуа.

"Может быть, даже будет смешно", – добавил ведущий.

Офф-программа "ЦИМес", в рамках которой пройдет стендап, – это самостоятельные работы актеров, которые не входят в репертуар театра. Инициативы направлены на реализацию творческого потенциала артистов, расширение зрительского круга, эксперимент и поиск новых форматов.

Билеты на стендап в театре "Шалом" и на другие мероприятия можно купить на сайте "Мосбилет".

