02 февраля, 08:12

Экономика

США нарастили импорт медицинских приборов из России до максимума

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Поставки медицинских и ветеринарных приборов из России в США достигли пика за последние 3,5 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

В частности, в ноябре 2025-го стоимость закупок таких товаров составила рекордные 216,7 тысячи долларов с марта 2022 года. В месячном выражении объемы поставок увеличились втрое, а в годовом – в 3,9 раза.

Американская сторона приобрела электродиагностическую аппаратуру и комплектующие к ней на сумму 19 тысяч долларов, стоматологические инструменты и устройства на 17,2 тысячи, а также прочие виды приборов, наименование которых не уточняется, на 180,5 тысячи.

Таким образом, за первые 11 месяцев прошлого года общий импорт данных аппаратов достиг 809,5 тысячи долларов, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2024-го.

Параллельно США экспортировали медоборудование в Россию. В ноябре объемы продаж в месячном выражении выросли в 1,8 раза, а в годовом – на 21%, достигнув рекордных 8,9 миллиона долларов с сентября 2024 года.

Еще один рекорд в прошлом году побил экспорт российских лекарств в Евросоюз. В период с января по ноябрь он составил более 30 миллионов евро, побив значения 2020-го.

Кроме того, по сравнению с 2025-м увеличились в 1,5 раза и отгрузки. Больше всего российские лекарства покупали Словения (67%) и Венгрия (29%). При этом ФРГ сократила импорт вдвое, а Испания – почти вчетверо.

Объем внешней торговли между РФ и США вырос на 30%

медицинаэкономика

