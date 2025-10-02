Кабмин продлил ограничения на экспорт медоборудования на 2 года

Фото: пресс-служба комплекса социального развития Москвы

Правительство России продлило ограничения на вывоз медицинского оборудования, ядерных реакторов и сельхозтехники до 31 декабря 2027 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно тексту, меры касаются также электрической аппаратуры, турбин, волоконно-оптических кабелей, летательных аппаратов, радиолокационных приборов, огнестрельного оружия, аккумуляторов и станков для обработки металла.

Ранее Минпромторг РФ предложил провести эксперимент по маркировке средствами идентификации промышленного оборудования, технических устройств и их компонентов. Проект планируется реализовать в период с 1 ноября 2025 по 31 августа 2026 года.

Кроме того, Минпромторг внес разработки московских компаний в реестр министерства. Речь идет о продукции организаций, которые производят изделия для индустриального сектора, энергетического комплекса, транспортной, космической и других отраслей.

После включения в реестр компании получили возможность покупать необходимые им товары без дополнительных барьеров. Им также более не придется ждать согласования своего заказа.