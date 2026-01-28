Фото: Москва 24/Никита Симонов

Около 20% месячной нормы осадков выпало в Москве за минувшие сутки, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

На метеостанции ВДНХ, по его словам, выпало 10 миллиметров осадков. Аналогичное количество зафиксировано в Тушине, а на Балчуге – 11 миллиметров.

В Подмосковье местами показатели дошли до половины месячной нормы, продолжил синоптик. В частности, в Кашире за сутки выпало 20 миллиметров, а в Черустях и Серпухове – 15 миллиметров при месячных нормах 42 и 39 миллиметров соответственно.

В то же время в Коломне осадки составили 14 миллиметров при норме 41. Еще 12 и 11 миллиметров выпало в Волоколамске и Наро-Фоминске при нормах 41 и 44 миллиметров соответственно.

Снегопад накрыл столицу в ночь на 27 января. Согласно прогнозам метеорологов, он будет идти до конца месяца. Высота снежного покрова в ТиНАО уже достигла 50 сантиметров, тогда как на метеостанции ВДНХ показатель составил 41 сантиметр.

Коммунальные и экстренные службы Москвы продолжают работать в круглосуточном режиме, устраняя последствия непогоды. Специалисты уже провели очередной цикл сплошной механизированной уборки проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.