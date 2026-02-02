Форма поиска по сайту

02 февраля, 18:57

Происшествия

Погибшие в ДТП в Красноярском крае подростки были абитуриентами вуза ФСИН

Фото: 24.mchs.gov.ru

Подростки, погибшие в ДТП с грузовиком и "Газелью" в Красноярском крае, были абитуриентами вуза ФСИН, сообщила пресс-служба ведомства.

Как уточнили представители региональной прокуратуры в беседе с РИА Новости, им было по 16–17 лет. Кроме того, в результате аварии погиб сотрудник ГУ ФСИН, добавили в службе.

"Ведомство и территориальный орган ФСИН России окажут всю необходимую помощь семьям пострадавших", – подчеркнули представители органа.

О ДТП в Красноярском крае стало известно 2 февраля. По предварительным данным, у грузовика отсоединился прицеп с модульным домом. Он выехал на встречную полосу и врезался в "Газель", которая перевозила 13 человек, включая 11 детей. В результате погибли 4 несовершеннолетних и 1 взрослый.

Двое пострадавших были направлены в Бородинскую больницу, а еще четверо – в больницу Канска. Для оказания помощи из Красноярска вылетели два борта санавиации. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

происшествияДТПрегионы

