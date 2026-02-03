Фото: телеграм-канал "МВД 24"

Водитель грузовика задержан по делу о ДТП с микроавтобусом в Красноярском крае, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

В ведомстве уточнили, что мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ "Основания задержания подозреваемого".

Авария с участием микроавтобуса и грузовика произошла на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в понедельник, 2 февраля. Водитель Iveco буксировал модульный дом. В этот момент прицеп отсоединился и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Газелью".

В результате погибли пять человек, трое из них – дети. Кроме того, пострадали еще семь детей, двое из них находятся в тяжелом состоянии, остальные – в средней степени тяжести.