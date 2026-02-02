Водитель грузовика, попавшего в ДТП с автобусом под Красноярском, лишен водительских прав

Фото: телеграм-канал "МВД 24"

Водитель грузового автомобиля, попавшего в ДТП с микроавтобусом в Красноярском крае, был ранее лишен водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю.

Установлено, что 50-летний мужчина потерял право управления транспортными средствами за вождение в нетрезвом виде. Срок лишения прав истек в августе 2025 года, но водительское удостоверение гражданин так и не восстановил.

ДТП на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" произошло в понедельник, 2 февраля. По предварительным данным, прицеп с модульным домом отсоединился от грузовика и выехал на встречную полосу, где в него врезалась "Газель". Внутри микроавтобуса в тот момент находились 13 человек, включая 11 детей.

В результате погибли 5 человек – 4 абитуриента вуза ФСИН 16–17 лет и 1 сотрудник ГУ службы. Кроме того, еще 6 человек были госпитализированы. По данному факту возбудили уголовное дело.

