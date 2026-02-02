Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Правительство РФ утвердило сроки оказания медпомощи при подозрении на рак, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление кабмина.

Теперь, согласно документу, сроки проведения консультации врача при подозрении на онкологическое заболевание у пациента не должны превышать трех рабочих дней. Кроме того, проведение диагностических инструментальных и лабораторных исследований не должно превышать семи рабочих дней.

В случае выявления злокачественного новообразования врач направит пациента в специализированную медицинскую организацию для оказания медпомощи. Срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с онкологическим заболеванием не должен превышать трех рабочих дней со дня постановки диагноза.

Ранее в Госдуме предложили добавить в программу диспансеризации тесты на генетическую предрасположенность к раку, сердечным и некоторым другим тяжелым заболеваниям. Отсутствие подобной возможности существенно влияет на успешное выявление наследственных форм заболеваний на ранних этапах, считают парламентарии.

Кроме того, отсутствие диагностики впоследствии приводит к тому, что заболевание распознают слишком поздно. Предложенная инициатива даст возможность проводить дополнительные обследования и начинать профилактическое лечение еще до появления первых симптомов заболеваний.

