Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля, 22:05

Общество

Правительство РФ утвердило сроки оказания медпомощи при подозрении на рак

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Правительство РФ утвердило сроки оказания медпомощи при подозрении на рак, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление кабмина.

Теперь, согласно документу, сроки проведения консультации врача при подозрении на онкологическое заболевание у пациента не должны превышать трех рабочих дней. Кроме того, проведение диагностических инструментальных и лабораторных исследований не должно превышать семи рабочих дней.

В случае выявления злокачественного новообразования врач направит пациента в специализированную медицинскую организацию для оказания медпомощи. Срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с онкологическим заболеванием не должен превышать трех рабочих дней со дня постановки диагноза.

Ранее в Госдуме предложили добавить в программу диспансеризации тесты на генетическую предрасположенность к раку, сердечным и некоторым другим тяжелым заболеваниям. Отсутствие подобной возможности существенно влияет на успешное выявление наследственных форм заболеваний на ранних этапах, считают парламентарии.

Кроме того, отсутствие диагностики впоследствии приводит к тому, что заболевание распознают слишком поздно. Предложенная инициатива даст возможность проводить дополнительные обследования и начинать профилактическое лечение еще до появления первых симптомов заболеваний.

Читайте также


медицинаобщество

Главное

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика