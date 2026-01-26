Форма поиска по сайту

26 января, 10:30

Политика

В Госдуме предложили добавить в диспансеризацию генетические тесты на онкозаболевания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В программу диспансеризации необходимо добавить тесты на генетическую предрасположенность к раку, сердечным и некоторым другим тяжелым заболеваниям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление в Минздрав РФ депутатов думской фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым.

"Считаем целесообразным рассмотреть возможность включить в программу диспансеризации базовый генетический тест. Например, можно внедрить комплексное панельное исследование для выявления наиболее распространенных мутаций, связанных с предрасположенностью к онкологическим заболеваниям", – указано в письме на имя главы министерства Михаила Мурашко.

По словам парламентариев, отсутствие подобной возможности существенно влияет на успешное выявление наследственных форм заболеваний на ранних этапах. Отсутствие диагностики впоследствии приводит к тому, что заболевание распознают слишком поздно.

Предложенная инициатива, по мнению депутатов, даст возможность проводить дополнительные обследования и начинать профилактическое лечение еще до появления первых симптомов заболеваний. В долгосрочной перспективе такой подход может способствовать снижению смертности от онкологических и других тяжелых патологий.

Ранее стало известно, что Минздрав введет обязательное неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) для всех беременных. Соответствующий проект подразумевает посещение медицинского психолога не менее двух раз во время беременности, а также требование использовать протокол сообщения диагноза при выявлении пороков развития у плода.

