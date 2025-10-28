В России введут обязательное неинвазивное тестирование для беременных

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минздрав России введет обязательное неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) (метод ранней диагностики возможных хромосомных аномалий у плода. – Прим. ред.) для всех беременных. Ведомство подготовило новый порядок оказания помощи женщинам, пишет РБК.

Проект вводит обязательное посещение медицинского психолога не менее двух раз во время беременности, а также требование использования протокола сообщения диагноза при выявлении пороков развития у плода.

Кроме того, регламентированы сроки постановки беременных на учет и предусмотрена возможность патронажа на дому в послеродовом периоде. Расширены задачи по консультированию женщин и желающих иметь детей семей.

Также изменены стандарты оснащения женских консультаций, перинатальных центров, родильных домов и отделений. В частности, устаревшие позиции заменены на современное оборудование, акушерские стационары дополнены медизделиями, которые позволяют обеспечить дистанционное централизованное наблюдение за состоянием плода и матери.

Вместе с тем вводится понятие "критические акушерские состояния", когда нужно обеспечить мониторинг состояния пациентки со стороны профильного национального медицинского исследовательского центра. Добавлен третий этап проведения дородовой диагностики пороков развития плода.

"Принятие нового порядка позволит повысить доступность и качество медицинской помощи женщинам и семьям, желающим иметь детей, способствовать укреплению репродуктивного потенциала", – считают в ведомстве.

Ранее в Москве внедрили новые цифровые сервисы для заботы о женском здоровье – "Регистр беременных" и "Диспансерное наблюдение" Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС).

Подобные цифровые инструменты позволяют врачам сократить время на поиск данных, уделять время пациентам и предиктивно реагировать на потенциальные риски.