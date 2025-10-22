В столице внедрили новые цифровые сервисы для заботы о женском здоровье

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве внедрили новые цифровые сервисы "Регистр беременных" и "Диспансерное наблюдение" Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, подобные цифровые инструменты позволяют столичным врачам сократить время на поиск данных, уделять время пациентам и предиктивно реагировать на потенциальные риски.

"Теперь вся ключевая информация, связанная с диспансерным наблюдением пациенток и в части ведения беременности, автоматически собирается в новых цифровых сервисах ЕМИАС. В результате москвички могут рассчитывать на медицинское сопровождение совершенно нового качества, что в том числе снизит уровень их стресса", – поделилась Ракова.

По ее словам, "Регистр беременных" поможет врачам с определением возможных рисков во время беременности. Их рассчитывают алгоритмы на основе анамнеза, результатов анализов и ряда других факторов. Цифровой сервис автоматически собирает для врачей женских консультаций и центров женского здоровья всю ключевую информацию.

Благодаря сервису "Диспансерное наблюдение" специалисты смогут оперативно видеть в системе данные о состоянии женщин. В инструменте представлены три регистра пациенток: "Обратить внимание", "На наблюдении" и "Сняты с наблюдения".

В столице активно развивается система доступной высокотехнологичной медицинской помощи, указывал ранее Сергей Собянин. На сегодняшний день такую помощь горожанам оказывают свыше 30 городских медучреждений. Только за первое полугодие 2025-го в них выполнено почти 60 тысяч высокотехнологичных операций.

По словам мэра, стремительный прогресс стал возможен благодаря оснащению стационаров оборудованием экспертного класса.