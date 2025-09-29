Собянин: электронные медкарты подключили уже 10 млн человек

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москвичи получили доступ уже более чем к 10 миллионам электронных медкарт, заявил Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

"Это ключевой инструмент современной городской медицины. В нем хранятся результаты анализов и исследований, протоколы осмотров, назначения, выписки из стационара и много других данных – все, что важно для лечения и наблюдения", – указал градоначальник.

В медкарте можно вести "Дневник здоровья", добавляя в него свои показатели вручную, голосом или при помощи фото. Кроме того, у москвичей есть возможность с помощью ИИ-ассистента вносить в сервис не только данные о пульсе и артериальном давлении, но и сведения о приступах стенокардии, уровне сахара и кислорода в крови, температуре тела, росте и весе. Также сервис позволяет заказать питание на молочной кухне.

Собянин напомнил, что электронная медкарта доступна врачу и пациенту в любое время в онлайн-режиме, что означает меньше походов в поликлиники, быструю диагностику и непрерывность помощи на всех этапах лечения.

"Одна из важных функций в сервисе для родителей – видеонаблюдение за новорожденными в отделениях реанимации и патологии, городских больницах, роддомах и перинатальных центрах", – отметил мэр Москвы.

При желании молодые матери могут получить доступ к трансляции, обратившись к своему врачу. При необходимости доступ могут дать ее близким.

В итоге электронная медкарта за 5 лет превратилась в один из самых масштабных цифровых сервисов столицы, а ее популярность за последние 4 года выросла в 15 раз, резюмировал Собянин.

Ранее стало известно, что с апреля 2021 года более 14 миллионов справок о болезни ребенка были оформлены в столице в электронном виде. Благодаря цифровизации социальной сферы московские родители могут не передавать бумажные справки о болезни своих детей в школы и детские сады.

