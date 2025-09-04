Более 14 млн электронных справок оформили на детей в поликлиниках Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 14 миллионов справок о болезни ребенка оформили врачи в электронном виде в поликлиниках Москвы с апреля 2021 года. Из них свыше 3 миллионов были выданы в прошлом учебном году, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Благодаря цифровизации социальной сферы московские родители могут не передавать бумажные справки о болезни своих детей в школы и детские сады. Уже 4 года такие документы оформляются в электронном виде в столичных поликлиниках и автоматически передаются в образовательные учреждения", – отметила она.

В электронном журнале МЭШ для учителей доступна информация о периоде освобождения ребенка от занятий и физнагрузки.

Более того, родители больше могут не приносить бумажные справки о болезни ребенка в кружки и секции. Информацию в МЭШ могут видеть не только учителя, но и педагоги культурно-досуговых и спортивных организаций дополнительного образования.

В цифровом виде оформляется и медкарта, которая необходима для поступления в школу или детсад. Она автоматически собирается из данных в ЕМИАС и доступна в поликлинике, медкабинете школы или детсада в системе "ЕМИАС.Школа".

Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии цифровых сервисов в московском здравоохранении. Они помогают врачам быстрее ставить диагнозы, упрощать маршруты пациентов и отслеживать эффективность лечения.

Благодаря цифровому контуру данные переносятся в электронную медицинскую карту, с которой могут ознакомиться как врач, так и его пациент. Такая мера помогает сделать систему здравоохранения прозрачной, индивидуальной и удобной в использовании.

