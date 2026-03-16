Аэропорт Дубая приостановил работу после атаки БПЛА

Фото: ТАСС/Long Wei/VCG

Управление гражданской авиации Дубая временно приостановило обслуживание рейсов в международном аэропорту после атаки беспилотника и возгорания топливного резервуара. Об этом сообщает пресс-служба правительства ОАЭ.

В свою очередь, полиция Дубая перекрыла движение на дорогах в районе аэропорта. Водителей призвали пользоваться объездными маршрутами. Власти страны посоветовали пассажирам связаться со своими авиакомпаниями для получения информации о статусе рейсов.

Компания Dubai Airports, управляющая двумя аэропортами Дубая, объявила о переводе части рейсов из международной авиагавани в аэропорт Аль-Мактум.

Пожар возник в районе международного аэропорта Дубая в результате атаки БПЛА в ночь на 16 марта. Возгорание началось после повреждения одного из топливных баков. Пожарные подразделения работают над тушением огня. Сообщений о пострадавших не поступало.

Этой же ночью несколько мощных взрывов произошло около международного аэропорта Мехрабад на окраине иранской столицы Тегерана. Кроме того, у аэропорта вспыхнул крупный пожар.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после американо-израильских ударов по Тегерану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и военные базы США в регионе.