В Москве создали ИИ-агента для подготовки врачей к приему пациентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве разработали ИИ-агента, который заранее будет подготавливать для врачей поликлиник данные медицинской карты пациента перед его приемом, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что столичные власти уже более пяти лет работают над совершенствованием электронной медкарты, которая стала важным элементом системы городского здравоохранения. Одной из ее главных задач является создание максимально комфортных условий приема пациентов.

"Для решения этой задачи мы создали ИИ-агента, который может аккумулировать из всего объема данных, хранящихся в электронной карте каждого москвича, ту информацию, которая необходима врачу в каждый конкретный прием, включая историю обращений, результаты исследований, назначенные препараты и даже вызовы скорой помощи", – пояснила Ракова.

Вице-мэр подчеркнула, что благодаря саммаризации врач не только может быстро получить все нужные данные, но и принять правильное клиническое решение.

Уточняется, что первый шаг в последовательном и персонализированном маршруте пациента – это онлайн-запись через приложения "ЕМИАС.ИНФО", "Госуслуги Москвы" или "Моя Москва", а также с помощью порталов emias.info и mos.ru. Горожанину необходимо указать цель своего визита.

Если выбрана опция "Плохое самочувствие или боль", то подключается "умный" сервис, который собирает первичную информацию о состоянии пациента. Все эти данные автоматически отправляются в электронную медкарту. На их основе сервис "Топ-3" формирует три наиболее вероятных предварительных диагноза.

Новый ИИ-агент, в свою очередь, формирует сводку из предыдущих обращений, исследований, выписанных лекарств и вызовов скорой помощи, связанных с текущими жалобами пациента. Врач получает эти данные еще до начала приема, что позволяет ему лучше подготовиться к консультации.

На сегодняшний день более 1,7 миллиона москвичей получили доступ к электронным медицинским картам своих детей, указывал ранее Сергей Собянин. По его словам, ЭМК позволяют просматривать результаты анализов, записи к врачам, рецепты, информацию о прививках и другие данные.

Кроме того, родители могут вести "Дневник здоровья" ребенка, записывая информацию текстом, голосом или по фото, подчеркнул мэр. Данные распознаются ИИ и автоматически сохраняются в сервисе.