Репродуктивное здоровье российских детей начнут проверять с 6 лет

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Профилактические медосмотры для оценки репродуктивного здоровья будут проводить детям в возрасте 6 лет и каждый год – с 13 лет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на презентацию министра на встрече со студентами РНИМУ имени Пирогова в научно-клиническом центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева.

Такие изменения включены в приказ Минздрава, который регулирует порядок прохождения медицинских осмотров несовершеннолетними. Правки вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Также с того момента детям в возрасте 1 месяца и 1 года станут проводить осмотр у офтальмолога с обязательной офтальмоскопией с расширенным зрачком. В 1 год и 6 лет детей проверит отоларинголог с исследованием вызванной отоакустической эмиссии.

Для несовершеннолетних из групп риска в возрасте 6 и 10 лет будут проводиться исследования уровня холестерина в крови и определение стандартного отклонения массы тела.

Кроме того, будет введено дополнительное тестирование родителей на выявление группы риска возникновения или нарушения психического развития в возрасте 1,5 лет с осмотром детей.

Ранее в Минздраве рассказывали, что около 85% детей в России здоровы или почти здоровы. Властям удалось достигнуть охвата несовершеннолетних профилактическими осмотрами на 98%, что является очень высокой цифрой. Вместе с тем в России реализуется программа расширенного неонатального скрининга на более чем 40 наследственных заболеваний.

