Замминистра Минздрава Котова: около 85% детей в РФ здоровы или почти здоровы

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Около 85% детей в России здоровы или почти здоровы, рассказала заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова, ссылаясь на результаты проведенных профилактических медосмотров.

"В рамках нацпроекта был достигнут охват детей профилактическими осмотрами 98%, это очень высокая цифра. Сегодня ни одна страна в мире не может похвастаться такой системой активного выявления заболеваний у детей", – цитирует ее РИА Новости.

Для профилактики хронических заболеваний остальных детей в России необходимо формировать оптимальный клинический маршрут и развивать школьную медицину, считает Котова. Вместе с тем в стране уже реализуется программа расширенного неонатального скрининга на более чем 40 наследственных заболеваний.

Благодаря ей такой скрининг прошли почти 99% новорожденных в прошлом году, уточнила она. Кроме того, за два года существования программы у 1 354 детей был подтвержден редкий диагноз наследственного заболевания.

Из них у 277 детей врачи выявили спинальную мышечную атрофию, у 294 – первичный иммунодефицит и у 783 – наследственные болезни обмена веществ. Всем этим детям уже начали проводить лечение на доклинической стадии, подчеркнула Котова.

Между тем в Москве стала доступна онлайн-диагностика детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). По формату она похожа на дистанционный урок, по итогам которого психологи, логопеды и дефектологи будут давать обратную связь.

Экспертам Городского психолого-педагогического центра можно заранее отправить все документы в электронном виде и выбрать время прохождения исследования для ребенка. Заключение начнет приходить на электронную почту с этого марта.

Онлайн-диагностика доступна для детей старше трех лет без нарушений слуха или зрения. Обследование проводится на платформе для видеоконференций "Переговорка". Для подключения нужен компьютер или планшет с камерой, микрофоном и интернетом.