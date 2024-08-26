В Новокосине откроется Центр социально-бытовой реабилитации для детей-инвалидов

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Центр социально-бытовой реабилитации для детей-инвалидов откроется в Новокосине на улице Суздальской, 22А. Там же появится центр московского долголетия "Новокосино". С просьбой о создании Центра к руководителю ЦМД Людмиле Митрюк обратились родители детей с ограниченными возможностями здоровья.

"Район Новокосино – это спальный район. И для многих родителей проблематично возить своих детей на реабилитацию в другие районы, приходится в день на дорогу в общей сложности тратить больше трех часов. Поэтому открытие Центра реабилитации прямо в районе необходимо", – отметила Митрюк.

Центр займет две трети помещения. Здесь будут проходить занятия, направленные на социальную адаптацию детей с ОВЗ, также запланированы творческие мастер-классы, занятия по развитию мелкой моторики, развитию когнитивных способностей. Будут проходить как индивидуальные занятия с учетом особенностей посетителей, так и групповые. Также под нужды Центра откроют бассейн.

Кроме того, посетители Центра смогут пользоваться и площадками ЦМД: летней сценой, актовым, тренажерным залами.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве на данный момент проживают 943 тысячи людей с инвалидностью. В городе работают 18 реабилитационных и реабилитационно-образовательных центров, а во всех округах – бригады мобильной службы реабилитации. Мэр отметил, что свыше 90% социально значимых объектов города полностью или частично приспособлены для маломобильных граждан.

