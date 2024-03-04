В ГД внесли проект о двойной пенсии детям-инвалидам погибших участников СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На рассмотрение Госдумы поступила инициатива о введении двойной пенсии для детей-инвалидов погибших участников спецоперации РФ на Украине. Об этом рассказал первый заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак.

"Дети-инвалиды и инвалиды с детства, потерявшие родителя – участника СВО, смогут получать двойную пенсию. Законопроект, который закрепит такую норму, рабочая группа по СВО внесла в Госдуму. На него уже есть положительное заключение правительства", – говорится в его телеграм-канале.

Ранее в кабмине решили освободить наследников участников спецоперации от уплаты пошлины за недвижимость – по 2 тысячи рублей за каждую сделку. Льгота также предусмотрена для сотрудников Росгвардии и МВД, которые скончались от полученного на службе заболевания или ранения.



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