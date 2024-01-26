Путин пообещал поручить освободить от налога на имущество членов семей участников СВО

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Владимир Путин сообщил, что поручит Минфину и российским регионам изучить тему распространения льгот по имущественному налогу не только на военных СВО, но и на их жен и детей.

Эту просьбу озвучил военнослужащий – участник спецоперации, поскольку в настоящий момент от налога на имущество освобождены лишь участники СВО, но не их родственники.

"Если государство делает что-то, то делать должно основательно. Я с вами согласен. Этот вопрос будет решен. Я поручу и Минфину, правительству в целом, попрошу наших коллег в регионах проработать его в ближайшее время и решить", – сказал Путин.

Президент добавил, что на реализацию может понадобиться несколько недель.

Ранее Путин распорядился перечислять выплаты семьям погибших бойцов СВО на Украине не дольше трех месяцев. Подобное решение российский лидер принял по итогам встречи, которая состоялась 7 января этого года, с родственниками погибших в ходе спецоперации военнослужащих.

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