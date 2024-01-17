Членам семей бойцов СВО могут разрешить оформлять на них регистрацию по месту жительства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В ГД внесен проект о праве членов семей бойцов СВО по договоренности оформлять на них регистрацию по месту жительства. Об этом сообщил первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в своем телеграм-канале.

По его словам, законопроект внесла рабочая группа по СВО. Инициатива уже получила поддержку в российском правительстве, указал парламентарий.

Он отметил, что в настоящее время при постановке и снятии с регистрационного учета нужно личное присутствие заявителя, а участники спецоперации не могут выполнить это условие. Инициатива призвана передать эти полномочия родственникам по договоренности, которая будет заверена у нотариуса или командира части, рассказал политик и добавил, что об этом попросили сами близкие военнослужащих.

Также Турчак заявил, что изменение закона коснется всех россиян. Новой нормой смогут воспользоваться те, кто находится на длительном лечении или в длительных командировках, родители детей, рожденных за пределами России, и другие граждане, заключил он.

Ранее сообщалось, что комитет ГД по региональной политике и местному самоуправлению поддержал законопроект о приостановке трудового договора мобилизованных госслужащих на период их военной службы. Уточняется, что возможные поправки внесут в закон "О системе государственной службы Российской Федерации".

Депутаты указали, что за мобилизованными госслужащими нужно сохранить их рабочее место, приостановив с ними трудовой договор. Сам контракт будет возобновлен после завершения военной службы и будет действовать на остаток срока договора с момента приостановления.



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