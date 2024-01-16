Комитет ГД поддержал закон о заморозке трудового договора мобилизованных госслужащих

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Комитет Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению поддержал законопроект о приостановке трудового договора мобилизованных госслужащих на период их военной службы. В связи с этим комитет порекомендовал палате парламента принять во втором чтении документ.

Все поправки, которые могут одобрить, будут внесены в закон "О системе государственной службы Российской Федерации". В рамках предложенных изменений депутаты уточнили, что за мобилизованными госслужащими необходимо сохранить их рабочее место, приостановив с ними временно трудовой договор. Сам контракт будет возобновлен после завершения военной службы и будет действовать на остаток срока договора с момента приостановления.

При этом председатель комитета Алексей Диденко сообщил ТАСС, что в законопроект внесены поправки, затрагивающие замещающих военнослужащих сотрудников, поскольку их "трудовые гарантии тоже должны быть соблюдены". Так, им предложат иную должность в рамках госслужбы.

"К концу января будем предлагать ко второму и третьему чтениям законопроект", – заключил Диденко.

В мае Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект, по которому служебные контракты госслужащих приостановят на время военной службы и возобновят после ее окончания.

В пояснительной записке также предлагалось установить срок, на который будет возобновлен контракт, равный остатку срока контракта на период его приостановления. Помимо этого, данные нормы не будут задействованы в отношении контрактов, предполагающих срок менее 1 года.



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