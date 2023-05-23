ГД одобрила проект о приостановке трудовых договоров госслужащих на время военной службы

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Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект, по которому служебные контракты госслужащих приостановят на время военной службы и возобновят после ее окончания. Об этом сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке также предлагается установить срок, на который будет возобновлен контракт, равный остатку срока контракта на период его приостановления. Помимо этого, данные нормы не будут задействованы в отношении контрактов, предполагающих срок менее 1 года.

До этого рабочая группа по вопросам спецоперации внесла в Госдуму поправки, предполагающие предоставление работодателям права выплачивать специалисту, который участвует в СВО, матпомощь даже в период приостановления действия трудового договора. Поправки будут внесены в российский Трудовой кодекс.

Ранее глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов рассказал, что повторно отправившимся на фронт пенсионерам продолжат платить пенсию.

Сейчас военный пенсионер при восстановлении на службе перестает получать выплаты, отметил он. По словам политика, скоро подобную погрешность устранят.