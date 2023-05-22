В Госдуме предложили разработать методичку по вопросам СВО для семей военнослужащих

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В Госдуме предложили разработать методическое пособие с разъяснениями по вопросам, связанным со специальной военной операцией, для семей военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение зампредседателя комитета нижней палаты Федерального собрания по просвещению Яны Лантратовой в Минобороны РФ.

"Прошу вас, уважаемый Руслан Хаджисмелович, рассмотреть предложение по созданию <...> методического пособия с вопросами и ответами, касающимися тематики проведения частичной мобилизации, специальной военной операции и социального обеспечения военнослужащих и добровольцев в зоне СВО", – говорится в письме на имя первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова.

Лантратова выразила готовность участвовать в подготовке данных материалов совместно с Минобороны РФ.

Как уточнила депутат, она посетила уже 20 регионов РФ, в каждом из которых она провела личные приемы с участием семей мобилизованных и погибших военнослужащих. Лантратова планирует подготовить блок запросов и официальных писем в различные министерства и ведомства на базе своего опыта.

По ее словам, в ходе личных встреч у граждан возникают вопросы из-за неинформированности или недостаточной осведомленности. В частности, многие не знают о денежном довольствии военнослужащего, а также о положенных для семьи выплат, льгот и пособий.

Часть вопросов от семей военнослужащих поступила от представителей администраций городов, отметила Лантратова. После получения ответов от Минобороны РФ, она успешно отправила письма с разъяснениями обратно.

Ранее сообщалось, что в Москве вырос интерес к военной службе по контракту. Отмечается, что пункт отбора на контрактную службу находится по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

Как уточнили волонтеры, ежедневно с вопросами обращаются порядка 200–300 человек. Многие также подходят, чтобы выразить поддержку, поблагодарить за работу или просто поинтересоваться.

Информацию о работе пункта отбора на службу по контракту и все условиях можно узнать по телефону 117, а также на портале mos.ru.