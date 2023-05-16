Рабочая группа составила единый стандарт региональных мер поддержки участников СВО

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Рабочая группа по вопросам специальной военной операции сформировала единый стандарт региональных мер поддержки для участников СВО и членов их семей. Об этом заявил в своем телеграм-канале руководитель группы, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"В итоговый перечень вошли 20 мер. Он будет представлен президенту в ближайшем докладе рабочей группы", – отметил руководитель группы.

Турчак подчеркнул, что рабочая группа составила стандарт мер поддержки, учитывая общую практику. Перечень создали совместно с координационным центром правительства. Во вторник, 16 мая, он был утвержден на выездном заседании группы в Подмосковье.



В перечень вошли такие меры, как первоочередное зачисление детей участников спецоперации в секции, кружки, в группы продленного дня в школах. Кроме того, эксперты внесли в список компенсацию платы за ЖКУ, освобождение от платы за детский сад, льготы по транспортному налогу и путевкам в оздоровительные лагеря, льготное питание детей участников спецоперации, обучающиеся в 5–11 классах в школах или СПО.

Рабочая группа также обратила внимание на внедрение социального паспорта участника СВО по всей стране. Сейчас он действует в ряде регионов и позволяет поддерживать актуальную информацию о потребностях семьи военного.

По словам Турчака, рабочая группа продолжит работу над федеральными мерами поддержки. В настоящее время создано больше 130 мер, включая жилищные, медицинские, налоговые, транспортные льготы, право на кредитные каникулы и другие. Специалисты планируют расширить перечень мер поддержки.

Ранее Турчак заявил, что в Российской Федерации рабочая группа по вопросам спецоперации готовит законопроект о приоритете зачисления в детские сады, школы и оздоровительные лагеря детей погибших участников СВО.

До этого Владимир Путин заявил, что муниципальные власти должны знать потребности каждой семьи участников специальной военной операции (СВО).

По словам главы государства, неравнодушный подход важен при поддержке семей бойцов спецоперации. Он подчеркнул, что муниципалитеты должны быть в курсе всех нужд и потребностей таких семей.

