Путин заявил, что муниципальные власти должны знать потребности каждой семьи воинов СВО

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Муниципальные власти должны знать потребности каждой семьи участников специальной военной операции (СВО). Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по местному самоуправлению.

"Когда в муниципальных образованиях трудятся неравнодушные, энергичные, честные, порядочные люди, проявляющие искреннюю заботу о жителях, то именно там и добиваются эффективного решения возникающих проблем", – цитирует ТАСС слова президента РФ.

По словам главы государства, данный подход важен при поддержке семей бойцов спецоперации. Он подчеркнул, что муниципалитеты должны быть в курсе всех нужд и потребностей таких семей.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что столица продолжит поддерживать семьи мобилизованных горожан.

Ракова рассказала, что многие граждане обращались по поводу помощи детям. В целом люди обращались более чем 40 тысяч раз по разным ситуациям. Специалисты уже решили 97% задач. Она добавила, что дополнительные ежемесячные выплаты от города в размере 50 тысяч рублей получили 16 тысяч человек.

В марте этого года Владимир Путин поддержал инициативу по тиражированию на всю страну проекта по созданию "паспорта семьи мобилизованного", в котором будут содержаться сведения о потребностях родственников военнослужащего.

