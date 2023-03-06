Путин поддержал проект по внедрению "паспорта семьи мобилизованного"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поддержал инициативу по тиражированию на всю страну проекта по созданию "паспорта семьи мобилизованного", в котором буду содержаться сведения о потребностях родственников военнослужащего. Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер провел по видеосвязи разговор с главой Курганской области Вадимом Шумковым, поблагодарив его за идеи по поддержке спецоперации и бойцов, принимающих в ней участие.

"Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного очень хорошая, и думаю, что нужно будет ее тиражировать на всю страну", – сказал глава государства.

Ранее партия ЛДПР планировала внести в ГД законопроект о ежегодной оплате проезда в места отдыха для членов семей погибших участников СВО. Отмечалось, что воспользоваться мерой можно будет только в поездках по РФ.

Некоторые специалисты полагают, что подобная инициатива позволит не только помочь в моральной реабилитации людей, но и развить внутренний туризм.



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