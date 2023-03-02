Депутаты ГД предложили оплачивать проезд на отдых для родственников погибших военных

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Родственникам погибших военнослужащих, в том числе мобилизованных и сотрудников внутренних дел, хотят оплачивать проезд к месту отпуска на территории РФ раз в год. Оплачиваться будет поездка на любом виде транспорта, кроме такси.

Соответствующий законопроект ЛДПР планирует внести в Госдуму, сейчас он поступил в аппарат правительства РФ. С текстом документа ознакомилась газета "Известия".

Как напомнил один из авторов проекта, депутат Госдумы Владимир Кошелев, на сегодняшний день по закону военнослужащие и их родственники имеют право на оплату проезда к месту отпуска и обратно раз в год.

Однако в случае гибели военного его родственники теряют такое право. В связи с этим парламентарии считают, что логичным будет сохранить эту возможность для близких военнослужащего.

"Поддержка семей, где есть погибшие участники СВО, – один из приоритетов государственной социальной политики сегодня. Очень важно предоставить таким семьям максимальный пул инструментов помощи", – подчеркнул председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук отметил, что подобная инициатива является своего рода субсидированием российских перевозчиков, то есть деньги будут оставаться в экономике и не создадут инфляционной нагрузки.

Также эксперты подчеркивают, что эта мера позволит поднять востребованность внутреннего туризма. Специалисты добавили, что инициатива также может послужить помощью в психологической реабилитации людей, которые потеряли кормильца и близкого человека.

Ранее сообщалось, что на рассмотрение в Госдуму внесли проект закона, который предусматривает бесплатную юридическую помощь для участников спецоперации РФ на Украине, а также для членов их семей.

В список граждан, которые могут рассчитывать на безвозмездную помощь, хотят включить тех, кто проходит военную службу по контракту, добровольцев, мобилизованных, а также членов их семей.

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