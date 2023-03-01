12:01Общество
В ГД рассказали, как получить проиндексированную социальную пенсию с 1 апреля
Фото: depositphotos/Professor25
Индексация социальной пенсии в РФ произойдет автоматически с 1 апреля, пенсионерам не нужно писать никаких заявлений. Об этом Москве 24 рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Ранее в Минтруде РФ выступили с предложением с 1 апреля еще на 3,3% проиндексировать социальные пенсии. Отмечается, что это станет дополнением к перерасчету пенсионных выплат, который произвели в июне 2022 года. Тогда размер пенсий неработающих пенсионеров был проиндексирован на 10%.
Нилов напомнил, что в России индексация социальных пенсий происходит в апреле ежегодно.
"Это плановая индексация социальных пенсий, они у нас всегда индексируются с 1 апреля. Страховые пенсии с 1 января, а социальные – с 1 апреля. Коэффициент индексации устанавливается исходя из изменения прожиточного минимума", – пояснил депутат, добавив, что пенсионерам не нужно писать никаких заявлений на перерасчет выплат.
Ранее сообщалось, что с 1 марта в новых российских регионах Социальным фондом РФ будут предоставляться гражданам федеральные меры поддержки. По словам главы Минтруда Антона Котякова, в ЛДНР, а также в Херсонской и Запорожской областях начнется назначение пенсий и выплат по временной нетрудоспособности.
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