В ГД рассказали, как получить проиндексированную социальную пенсию с 1 апреля

Фото: depositphotos/Professor25

Индексация социальной пенсии в РФ произойдет автоматически с 1 апреля, пенсионерам не нужно писать никаких заявлений. Об этом Москве 24 рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее в Минтруде РФ выступили с предложением с 1 апреля еще на 3,3% проиндексировать социальные пенсии. Отмечается, что это станет дополнением к перерасчету пенсионных выплат, который произвели в июне 2022 года. Тогда размер пенсий неработающих пенсионеров был проиндексирован на 10%.

Нилов напомнил, что в России индексация социальных пенсий происходит в апреле ежегодно.

"Это плановая индексация социальных пенсий, они у нас всегда индексируются с 1 апреля. Страховые пенсии с 1 января, а социальные – с 1 апреля. Коэффициент индексации устанавливается исходя из изменения прожиточного минимума", – пояснил депутат, добавив, что пенсионерам не нужно писать никаких заявлений на перерасчет выплат.





Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Индексация делается в автоматическом режиме.

Ранее сообщалось, что с 1 марта в новых российских регионах Социальным фондом РФ будут предоставляться гражданам федеральные меры поддержки. По словам главы Минтруда Антона Котякова, в ЛДНР, а также в Херсонской и Запорожской областях начнется назначение пенсий и выплат по временной нетрудоспособности.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!